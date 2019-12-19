Суркисы передали в управление часть акций семейного банка

Об этом сообщается на сайте АМКУ, передает БизнесЦензор.

По данным НБУ, на 1 января 2019 года владельцами "Акцент-Банка" ("А-Банк") была семья Суркисов: Игорю Суркису принадлежало 35,6% акций, Григорию Суркису – 32,2%, Светлане Суркис – 16,1%, Марине Суркис – 16,1%.

В госреестре юрлиц они указаны как бенефициары "А-Банка", отмечает Finbalance.

В госреестре конечными бенефициарами GАО "Ивэкс Капитал" (Eavex Capital) указаны Яковенко Юрий, Индербицин Роланд (Швейцария), Цуллигер Роджер (Швейцария), Гитц Маркус (Швейцария).

За 10 месяцев 2019 года "А-Банк" декларировал прибыль в размере 270,3 млн грн. Объем активов на 1 ноября – 5,8 млрд грн. Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на указанную дату – 15,82%.