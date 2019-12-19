Фонд Министерства финансов запустил льготное кредитование для бизнеса на Донбассе

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, с сегодняшнего дня в рамках программы FinancEast поддержку малым и средним предприятиям (МСП) будут предоставлять "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "ОТП Лизинг", передает БизнесЦензор.

Для реализации программы FinancEast Европейский Союз через KfW в рамках инициативы ЕС EU4Business предоставил Украине грант в размере 9,5 млн евро.

Эти средства "Немецко-украинский фонд" будет предоставлять малым и средним предпринимателям в виде компенсации до 50% стоимости инвестиционных проектов, профинансированных "ОТП Лизинг", "Ощадбанком" или "Укргазбанком".

"Инвестиционные проекты предусматривают приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод в эксплуатацию и тому подобное", – отмечается в сообщении.

Предприниматели смогут обращаться в региональные отделения финансовых учреждений-партнеров и получать средства в лизинг или кредит уже с 20 декабря.

"Благодаря этому гранту Европейский Союз надеется восстановить устойчивые кредитные и лизинговые операции в регионе, где банки почти не работали с 2014 года, поддерживая устойчивое экономическое и социальное восстановление и, тем самым, способствуя миру и примирению на Востоке Украины", – заявил первый советник представительства ЕС в Украине Фредерик Кунео.

Как сообщалось, с 11 декабря этого года управление корпоративными правами государства в "Немецко-Украинский фонде" (НУФ) переданы Министерству финансов.

Кабмин 11 декабря также определил Немецко-украинский фонд площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, анонсированной ранее президентом Владимиром Зеленским, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.