"Укртатнафта" Коломойского шантажирует Кабмин срывом авиарейсов

Об этом говорится в заявлении "Укртатнафты", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Принятым во втором чтении законопроектом сохраняется требование для Кременчугского НПЗ "Укртатнафты", как и для всех импортеров, выдавать налоговые вексели на разницу в базовой ставке акциза 21 евро за тыс. л и ставки 210 евро за тыс. л, которая будет применяться, если производитель/импортер не подтвердит целевое использование топлива.

Согласно обнародованному на сайте компании письму в адрес Алексей Гончарука, компания планирует переложить расходы по уплате авансового обеспечения векселей для уплаты акцизного налога на авиационные компании.

"Учитывая отсутствие свободных собственных оборотных средств для авалирования наперед (авансом) налоговых векселей, ПАО "Укртатнафта" вынужденно обралось к всем авиакомпаниям и аэропортов Украины с письмом-требованием о проведении ими предоплаты, которая равна десятикратному размере сумы акцизного налога, который возникает при реализации реактивного топлива, исходя из объемов заправки ("реализации") на ближайшие 15 дней", – сказано в сообщении.

"Укртатнафта" также уведомила заказчиков, что без указанной предоплаты заправка воздушных судов проводится не будет.

"Беря во внимание вышеуказанное, с целью предупреждения дестабилизирующих ситуаций при реализации авиационного топлива и срыва расписания авиарейсов, прошу вашего содействия в тщательном изучении и законодательном решении указанной проблематики", – сказано в письме главы "Укртатнафты" Павла Гончаренко в адрес премьер-министра Алексея Гончарука.

Также на сайте компании обнародовано письмо с требованием уплаты соответствующего аванса в адрес подконтрольной Коломойскому и партнерам авиакомпании "Роза Ветров".

"Укртатнафта" также раскритиковала решение Рады, которая отказалась в том же законопроекте уравнять ставки акциза на бензин и автогаз, призвав Кабмин ввести ограничения на импорт сжиженного газа из России.

"Правительство Украины для решения этой стратегической задачи имеет законодательные рычаги, а именно – возможность инициировать изменения в налоговое законодательство или ввести соответствующие торговые ограничения. ПАО "Укртатнафта" акцентирует внимание, что без использования этих рычагов невозможно решить задачи по гарантированного обеспечения поставок энергоресурсов", – заявили в компании.

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Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования акцизного налога".

Перед голосованием за закон Верховная Рада повторно отклонила поправку бывшей сотрудницы телеканала "1+1" Игоря Коломойского Ольги Василевской-Смаглюк о повышении ставки акцизного налога на сжиженный газ в 2,7 раза – до 139,5 евро за 1 тыс. л с одновременным снижением до этого же уровня ставки акциза на бензин, которая сейчас составляет 213,5 евро за тысячу литров.

Рада также отказалась поддержать поправку еще одного бывшего сотрудника "1+1" Александра Дубинского, которой предлагалось отсрочить введение ответственности за непредставление электронных документов с акцизных складов, на которых расположены резервуары, общая вместимость которых не превышает 1000 кубометров, с 1 апреля 2020 года до 1 апреля 2022 года.

Как пояснил сам Дубинский, правка была предложена в интересах Кременчугского НПЗ компании "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров.

В то же время депутаты поддержали поправку нардепа от "Слуги народа" Олега Марусяка, которой был исключен из законопроекта ко второму чтению пункт, упрощающий механизм уплаты акциза на авиационное топливо, единственным производителем которого в Украине является "Укртатнафта", а крупнейшим потребителем – авиакомпания МАУ Коломойского.