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19.12.19 16:16

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Совет ЕС принял решение о продлении секторальных экономических санкций в отношении России на очередные шесть месяцев.

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Совета, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Совет ЕС продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Это юридическое оформление политического решения глав государств и правительств Евросоюза, принятого 12 декабря на саммите ЕС на основе сообщений европейских лидеров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о выполнении минских соглашений по итогу четырехсторонней встречи Украины, Германии, Франции и РФ в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года.

Продление вступит в силу после публикации постановления Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза.

В последний раз Совет ЕС продлевал эти санкции 27 июня 2019 года, и они действуют до 31 января 2020 года.

Экономические санкции включают:

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений, которая в то время была предусмотрена на 31 декабря 2015 года.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС: индивидуальные меры против физических и юридических лиц и меры в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя.

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