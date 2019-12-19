В порту "Черноморск" установили исторический рекорд грузоперевалки

Об этом проинформировали в администрации порта, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

В администрации отмечают, что новый показатель на 3 млн 506 тыс. тонн, или на 14%, больше итогов перевалки за полные 12 месяцев предыдущего года.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2019 года грузооборот морского порта "Черноморск" в целом по акватории составил 23,573 млн тонн, что на 21,8%, или на 4,224 млн тонн, больше, чем в аналогичный период 2018 года.

Также сообщалось, что за 11 месяцев и 11 дней декабря в морских портах Украины был перевален рекордный объем грузов - свыше 150 млн тонн. Такие показатели достигнуты впервые за последние 10 лет.