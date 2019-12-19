Украина и Словакия договорились возобновить работу аэропорта "Ужгород"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры по итогам прошедших 17 и 18 декабря переговоров между делегациями двух стран, передает БизнесЦензор.

"Для подписания должностными лицами, назначенными соответствующими правительствами, Соглашение подлежит внутригосударственным процедурам согласования в соответствии с процедурами официального функционирования международных соглашений, которые существуют в каждой из стран", – сказано в сообщении.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что украинская сторона максимально быстро обеспечит прохождение внутригосударственных процедур согласования и надеется на такие же действия словацкой стороны.

Как сообщалось, аэропорт "Ужгород" осенью остался без авиасообщения с Киевом, которое обеспечивает авиакомпания "Мотор Сич", из-за отсутствия возможности совершать полеты по инструментальному типу. Такая ситуация сложилась из-за задержки с подписанием договора со Словакией. Через воздушное пространство этой страны в аэропорт "Ужгород" совершают посадку самолеты.

Напомним, в 2016 году "Мотор Сич" прекратила выполнение прямых рейсов Киев-Ужгород из-за проблем с безопасностью в аэропорту Ужгорода, из-за чего работа аэропорта была остановлена по решению Госавиаслужбы.

Позже для полетов возникли новые проблемы. Поскольку в одном торце полосы аэропорта на украинской стороне построены здания, взлет и посадка возможны только с противоположной стороны с залетом на территорию Словакии. Для того, чтобы "Украэрорух" мог управлять воздушным движением в этом районе, предприятию пришлось пройти сертификацию Европейского агенства по безопасности авиации (EASA) на соответствие нормам Евросоюза, которая завершилась в декабре 2018 года.