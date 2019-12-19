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19.12.19 19:44

"Укравтодор" ограничит движение на трассе Киев-Одесса с 20 по 30 декабря

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" решило ограничить движение на трассе Киев-Одесса из-за установки датчиков взвешивания в движении с 20 по 30 декабря 2019 года.

"Укравтодор" ограничит движение на трассе Киев-Одесса с 20 по 30 декабря

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

"Информируем участников дорожного движения о введении с 20 декабря до 30 декабря временных ограничений в движении на автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса на участке от км 35+500-км 37+500 (WIM 5), связанных с выполнением комплекса дорожных работ по подготовке дорожного покрытия для установки датчиков Системы взвешивания в движении", - сказано в сообщении.

Места выполнения работ будут оборудованы временными средствами организации дорожного движения

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