Свидетельства о присвоении категорий получили 24 гостиницы

Соответствующая информация содержится в обнародованных министерством данных реестра, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В него, в частности, вошли три пятизвездочные гостиницы – IL Decameron, Atlantic Garden Resort (обе – Одесса), "СПА-отель "Бескид" (Мысливка Ивано-Франковской области), а также восемь четырехзвездочных – "Украина", "Братислава", Ramada Encore Kyiv (все – Киев), "Дежа Вю" (Бердичев), "Отель-СПА "Респект" (Схидница Львовской области), "Днепр" (Черкассы), "Европейский" (Кременчук), "Премьер Почаев" (Почаев Тернопольской области).

Свидетельства также получили 11 трехзвездочных гостиниц – "Баккара", "Голосеевский" (обе – Киев), "Верховина" (Петропавловская Борщаговка Киевской области) "Кремень" (Кременчук), "Золото Карпат" (Стрый Львовской области), "Оптима Винница" (Винница), Light Hotel (Днепр), "Reikartz Сумы" (Сумы), "Reikartz Кропивницкий" (Кропивницкий), "Reikartz River Николаев" (Николаев), "Оптима Херсон" (Херсон), и две двухзвездочные – "Гостиничный комплекс "Фортеця" (Хмельницкий), "ВК" (Песчаное Полтавской области).

Как сообщалось, присвоение звезд гостиницам было приостановлено 1 января 2018 года в связи с прекращением существования органа сертификации УкрСЕПРО.

Постановлением Кабмин разрешил осуществлять сертификацию гостиниц органам, аккредитованным Национальным агентством по аккредитации Украины, предоставляющим аккредитацию органам по сертификации продукции, процессов и услуг и находящимся в подчинении Минэконоразвития.

Как сообщалось, в октябре 2019 года правительство передало полномочия по присвоению категорий гостиницам и средствам временного размещения Министерству культуры, молодежи и спорта вместо Минэкономразвития с 1 января 2020 года.