Количество пользователей приложения "Новой почты" выросло за год на 30%

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"С января по декабрь клиенты компании оформили в мобильном приложении 18,3 млн экспресс-накладных, еще 2,5 млн - в бизнес-кабинете. По сравнению с оформлением в отделении онлайн-инструменты ускоряют обслуживание в 2,5-4 раза", - сказано в сообщении.

С помощью приложения пользователи могут оформить посылку и оплатить ее с помощью кошелька Masterpass.

Бизнес-кабинет рассчитан на предпринимателей, которые делают много отправок. Через него клиенты могут оформлять и оплачивать отправления по Украине и за рубеж, формировать отчетность и получать бонус-скидки.

Кроме того, "Новая почта" начала устанавливать зоны самообслуживания в отделениях осенью 2019 года. Там клиент может самостоятельно оформить посылку: упаковать, создать экспресс-накладную, оплатить с помощью мобильного приложения и оставить для дальнейшей отправки. Такие зоны уже функционируют в более 900 отделениях по всей Украине. Сервис самообслуживания пользуется наибольшей популярностью в отделениях Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Запорожья. В среднем в этих зонах клиенты оформляют более 1,5 млн экспресс-накладных в месяц. С момента установки так было оформлено более 4,3 млн посылок..