В ближайшие три года нужно заменить 77 электричек, – "Укрзализныця"

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, "из-за высокого объема изношенного и устаревшего парка пригородного подвижного состава в ближайшие три года немедленной замены требуют 77 электропоездов и 37 дизель-поездов".

Также в "Укрзализныце" озвучили свое видение, за счет чего может быть обеспечено обновление подвижного состава.

"Укрзализныце" в этом вопросе необходима государственная поддержка - выделение бюджетных средств на приобретение пригородного подвижного состава, как это предусмотрено нормами закона Украины "О железнодорожном транспорте", или передача его на баланс местных органов власти, поскольку они являются заказчиками услуги", - заявили в компании.

Также, как отметили в компании, для своевременного обновления парка необходимо возмещение железнодорожному перевозчику затрат на осуществление пригородных перевозок по социальным, государственно регулируемым тарифам. В "Укрзализныце" отметили, что за 10 месяцев текущего года убытки в пригородном секторе составили 5,4 млрд грн, среди которых задолженность за перевозку льготных категорий пассажиров - 339,6 млн грн.