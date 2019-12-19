Рада изменила полномочия и порядок назначения членов Нацкомиссии по тарифам

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2490-1 во втором чтении с поправками проголосовали 265 народных депутатов.

Как указано в пояснительной записке к документу, закон направлен на выполнение решения Конституционного Суда о необходимости создания правовых оснований для функционирования Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Законом внесены изменения в закон "О НКРЭКУ", в частности, в части ее правового статуса и особенностей назначения и прекращения полномочий членов регулятора.

Законом устанавливается, что НКРЭКУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабинетом министров.

Регулятор является коллегиальным органом и осуществляет государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кроме того, положениями законопроекта регулируются вопросы порядка назначения членов Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов регулятора.

Так, членов регулятора будет назначать Кабмин из списка предложенных Конкурсной комиссией кандидатур сроком на 6 лет. Кабмин также сможет назначать временных членов НКРЭКУ. В состав Конкурсной комиссии войдут три представителя от парламентского комитета по энергетике, один – от Миэкоэнерго, еще один – от Минрегиона.

При этом схему ротации действующих членов регулятора с поименным списком будет утверждать президент.

Среди прочего, закон также содержит норму о повышении ставки взноса на регулирование с 0,1% до 0, 15% чистого дохода плательщика взноса за предыдущий квартал. Также предусмотрен отказ от публикации соответствующего решения регулятора в печатном издании.

Также документ уполномачивает НКРЭКУ определять методику для установки предельных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны.

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Как сообщалось, в июне Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Напомним, НКРЭКУ образовал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 года № 694.

22 сентября 2016 года Верховная Рада приняла закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Также Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ. Кроме того, Конституционный суд решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции.