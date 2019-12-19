Рада отстрочила повышенные штрафы за ввоз новых "евроблях"

Принятие законопроекта №2288 с технико-юридическими правками в целом поддержали 285 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Народные депутаты подали 16 поправок в законопроект ко второму чтению, из которых 11 были учтены, сообщил народный депутат Александр Ковальчук ("Слуга народа"), представляя документ в парламенте.

"Цель законопроекта – отсрочка вступления в силу усиленных административных санкций за нарушение таможенных правил, предусмотренных ст. 470 и 481 Таможенного кодекса Украины", – отметил Ковальчук.

Целью документа в пояснительной записке указано создание предпосылок для комплексного урегулирования вопроса таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

Для этого предложено внести изменения в "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса, установив, что для ввезенных с нарушением таможенных правил с 22 августа по 31 декабря 2019 года автомобилей не будут применяться повышенные штрафы и конфискация, но останутся санкции в виде штрафов в размере 8500 грн и 17 тыс. грн.

Как сообщалось, с 22 августа вступили в силу жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией. Для автомобилей, ввезенных с начала 2015 года и до этой даты их действие ранее было отсрочено.

Штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составил 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза – при нарушении на 20-30 суток сумма штрафа составит 85 тыс. грн. За нарушение срока более чем в 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто – 170 тыс. грн или конфискация, пояснили в Государственной фискальной службе.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.