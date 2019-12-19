В Берлине начались газовые переговоры Украины и РФ (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что минитср Алексей Оржель начал переговоры с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером.

"В рамках трехсторонних переговоров об условиях транспортировки российского газа в Европу через территорию Украины с начала 2020 года, Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель начал двусторонние переговоры с немецкой стороной. В переговорах принимает участие министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер", - сообщает Минэнерго.

Стороны планируют обсудить соглашение о продолжительности, объемов и тарифов будущего транзитного контракта заканчивается 31 декабря.

Как сообщал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, вероятность подписания контракта на транзит природного газа с российским "Газпромом" с 1 января 2020 года является крайне низкой.

Ране Коболев заявил, что вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до конца текущего года, по-прежнему остается высокой, однако дискуссия на этот счет при таком варианте событий может возобновиться в апреле-мае следующего года.

Глава правления НАК "Нафтогаз" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

Напомним, трехсторонние газовые переговоры представителей ЕС, Украины и России пройдут 19 декабря в Берлине.

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В понедельник "Нафтогаз" заявил, что никаких договоренностей по транзиту российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с российским "Газпромом" на данный момент не достигнуто.

По итогам переговоров в Вене 13 декабря исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что они не привели к конкретным результатам, но будут продолжены.

Ранее президент Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопросу продолжения транзита газа через Украину было уделено большое внимание на двусторонней встрече президента Украины с Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что по итогам встречи вопрос о выплате "Газпромом" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража компенсации в $3 млрд (с учетом накопившихся с момента вынесения решения процентов) удалось "в принципе" снять.

Зеленский также высказал надежду, что Киев и Москва смогут договориться о новом долгосрочном контракте на транзит газа до конца года.

В то же время Кремль отрицает наличие договоренностей по газу после встречи Зеленского с Путиным.

Напомним, на минувшей неделе руководители НАК "Нафтогаз Украины", "Газпрома" и "Оператора ГТС Украины" провели газовые переговоры в Вене. Как сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, они касались путей выполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому долг "Газпрома" составляет около $3 млрд.

Витренко отказался комментировать позицию "Газпрома", однако намекнул, что речь идет об отказе от всех претензий украинской стороны в арбитражах в обмен на скидку на газ.