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19.12.19 12:05

Апелляционный Суд отложил дело "Приватбанка" до решения Верховного суда по делу Суркисов

Шестой апелляционный суд по ходатайству "Приватбанка" приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации банка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Апелляционный Суд отложил дело "Приватбанка" до решения Верховного суда по делу Суркисов

Об єтом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и "Приватбанка" на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов в связи с необходимостью Генпрокуратуры ознакомиться с материалами дела.

Семья Суркисов добилась в судах низших инстанций отмены решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

"Приватбанк", согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка помимо этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн. Помимо того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию "Приватбанка".

По данным старшего юрисконсульта юридического департамента НБУ Сергея Колосюка, сегодня уже идет около 50 судебных процессов по bail-in на общую сумму 20 млрд грн

По словам экспертов, возможное подтверждение Апелляционным админсудом решения о незаконности национализации не будет иметь непосредственных влияния на работу банка, помимо реакции на него вкладчиков и других клиентов, однако послужит существенным аргументом для Хозсуда. В свою очередь, решение Хозсуда в пользу экс-владельцев, подтвержденное затем в апелляции, станет основой для реституции: возврата банка акционерам и возврата государству 155 млрд грн внесенных в виде гособлигаций.

По словам первого замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, это приведет к очередному признанию "Приватбанка" неплатежеспособным из-за отсутствия капитала и вновь поставит вопрос о его национализации.

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