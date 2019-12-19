В Хмельницкой области потребители газа в 1,6 раза увеличили использование онлайн-сервисов

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Хмельницкгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такой рекорд стал возможным благодаря широкой линейке онлайн-сервисов, подготовленных специалистами ООО "Хмельницкгаз Сбыт", - сообщает компания.

Если в 2018 году расчеты через современные онлайн-системы осуществили около 102 тысячи клиентов "Хмельницкгаз Сбыта", то за 11 месяцев этого года это количество составляет уже около 168 тыс. Только в ноябре онлайн-сервисами воспользовались почти 20 тыс. подолян.

Благодаря использованию дистанционных онлайн-сервисов, клиенты "Хмельницкгаз Сбыта" платят за газ в удобное время, без очередей и с минимальной комиссией, в зависимости от выбранного сервиса. Поэтому именно такие весомые преимущества стали основными аргументами увеличения использования платежных интернет-платформ на Хмельнитчине. Следовательно, размер комиссии при проведении платежа определяется непосредственно платежной системой и не зависит от ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

"Уже несколько лет наши клиенты имеют возможность платить за газ дистанционно, ведь это очень удобно и занимает не более 5-7 минут", - информирует директор ООО" Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий.

"При этом средства мгновенно зачисляются на лицевой счет потребителя, и комиссия в онлайн-сервисах значительно меньше, чем при расчете другими доступными способами. Поэтому с каждым годом значительно увеличивается как число пользователей, так и сеть онлайн-сервисов при расчетах за газ", - сообщает компнаия.

Сейчас осуществить платеж может каждый потребитель, платежную карточку с платежной системы Visa или MasterCard. Есть возможность провести дистанционный расчет с помощью нескольких платежных онлайн-сервисов, среди которых самые востребованные iPay.ua, Рortmone, Приват 24.

В то же время, для более 100 тыс. пользователей Личного кабинета на сайте 104.ua, доступны уже шесть онлайн-платформ. Недавно "Хмельницкгаз Сбыт" добавил еще один платежный сервис для оплаты за газ, это Viber - бот 7104.ua, по которому можно рассчитываться по 5 лицевым счетам.

"Следовательно, все расходы по запуску этих онлайн-сервисов профинансированы за счет "Хмельницкгаз Сбыта", который получает всего около 2% от стоимости газа, в то время как почти 90% средств за поставленный газ получает НАК "Нафтогаз Украины", - сообщает компания.