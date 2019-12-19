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19.12.19 09:40

Рейтинг самых дорогих блоггеров YouTube второй год подряд возглавил ребенок

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира, первое место в котором занял ребенок.

Рейтинг самых дорогих блоггеров YouTube второй год подряд возглавил ребенок

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Это восьмилетний Райан Каджи. Доход от канала Ryan ToysReview, на котором маленький американец распаковывает игрушки, по подсчетам Forbes, составил в уходящем году $26 млн. Каджи уже второй год подряд возглавляет рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых Youtube-блогеров.

Вторая строчка досталась каналу Dude Perfect, на котором пять молодых людей в возрасте около 30 лет выкладывают видео со спортивными трюками. Forbes оценил их доход в 2019 году в $20 млн

Третье место в рейтинге заняла пятилетняя Анастасия Радзинская из России. Доход от каналов Радзинской, включая ее канал Like Nastya, в 2019 году составил $18 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых блогеров Youtube 2019 года также вошли Rhett and Link ($17,5), Джеффри Стар ($17 млн), Preston ($14 млн), PewDiePie ($13 млн), Markiplier ($13 млн), DanTDM ($12 млн) и VanossGaming ($11,5 млн).

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