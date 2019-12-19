В Конгрессе США проголосовали за выделение $700 миллионов помощи для Украины

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Это на $2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. Голосование за законопроекты по финансированию работы правительства США на 2020 год состоялись в Палате представителей накануне. В дальнейшем их должен рассмотреть Сенат США.

"В настоящее время, когда весь мир озадачен из-за политизации вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от Российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой какой администрации снова незаконно задержать подобную поддержку", - говорится в заявлении Марси Каптур.

Также Комитет по иностранным делам Сената США в среду, 18 декабря поддержал проект жестких санкции в отношении России S.482, которые один из соавторов законопроекта назвал "адскими".