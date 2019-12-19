В Германии экологические организации выступили против "Северного потока-2"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В материале отмечается, что после получения разрешения от Дании на прокладку труб в ее территориальных водах для того, чтобы проложить оставшуюся часть газопровода, компании-оператору проекта Nord Stream 2 AG нужно продлить разрешение на строительство в Германии еще на несколько месяцев.

"Увеличение времени строительства в первую очередь сказывается на перелетных птицах. Участок трубопровода, который сейчас строится, находится в зоне европейского птичьего заповедника. В ближайшие несколько месяцев туда прилетят более миллиона морских птиц. Именно поэтому изначально планировалось завершить строительство к концу декабря, чтобы не наносить вред перелетным птицам", - представитель немецкой неправительственной организации "Союз охраны природы и биоразнообразия" (NABU) Ким Детлофф.

Ранее эта организация уже оспаривала разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в суде.

При этом экологи отмечают, что поскольку осталось построить лишь 7-8% трубопровода, бороться со строительством "Северного потока- 2" становится все сложнее.

Важность сроков завершения строительства газопровода возросла в связи с одобрением 17 декабря сенатом США санкций в отношении газопровода, которые должны вскоре вступить в силу после подписания президентом. После этого, как ожидается, в течение 60 дней будет подготовлен отчет о нарушителях соответствующего закона, а затем им будет предоставлена возможность в течение 30 дней выйти из проекта. Решение о введении санкций будет приниматься в отношении тех, кто из него не выйдет.