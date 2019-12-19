Гидравлика от крупнейшего поставщика в Украине – компании "Hydromarket"

Наша компания предлагает вам существенно снизить уровень затрат путем переоборудования тягача в многофункциональную спецтехнику. Также это позволит ускорить окупаемость данной техники. Установка гидравлики на тягач – наиболее выгодный способ ускорить рабочий процесс с минимальными финансовыми вложениями!

Компания "Hydromarket" является прямым поставщиком гидравлического оборудования от различных производителей и предлагает широкий ассортимент комплектов гидравлики, а также отдельных элементов по самым низким ценам. Гидравлические комплекты у нас можно приобрести от 949 $! Вы можете заказать товар с доставкой или установкой в любом удобном для вас городе.

Гидравлические комплекты включают в себя основные модификации в виде:

гидравлического насоса;

гидроцилиндра;

гидромотора;

гидравлического распределителя;

клапанов;

маслобака с фильтрующими элементами;

гидравлических магистралей, крепежей и прочих деталей.

Такое оборудование – "must have" для подъемно-транспортной техники, самосвалов, кранов-манипуляторов, цементовозов, бензовозов и прочего грузового транспорта, и затраты на его установку будут всегда оправданы.

Осуществляя покупку гидравлического оборудования на тягач в Гидромаркете, вы будете иметь такие выгоды:

продаваемый товар проверяется специалистами компании на качество;

небольшой вес гидравлических комплектов – около 65 кг (с учетом алюминиевого гидробака);

наличие антикоррозийного покрытия на главных механизмах системы;

возможность доставки товара прямиком к вам для самостоятельной сборки или же его установки на собственном СТО компании со скидкой;

легкость демонтажа, а также быстрая и профессиональная установка оборудования на тягач, занимающая всего около 2-3 часов.

В компании "Hydromarket" всегда рады помочь своим клиентам!