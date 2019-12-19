Гидравлика от крупнейшего поставщика в Украине – компании "Hydromarket"

Наша компания предлагает вам существенно снизить уровень затрат путем переоборудования тягача в многофункциональную спецтехнику. Также это позволит ускорить окупаемость данной техники. Установка гидравлики на тягач – наиболее выгодный способ ускорить рабочий процесс с минимальными финансовыми вложениями!
Компания "Hydromarket" является прямым поставщиком гидравлического оборудования от различных производителей и предлагает широкий ассортимент комплектов гидравлики, а также отдельных элементов по самым низким ценам. Гидравлические комплекты у нас можно приобрести от 949 $! Вы можете заказать товар с доставкой или установкой в любом удобном для вас городе.
Гидравлические комплекты включают в себя основные модификации в виде:
- гидравлического насоса;
- гидроцилиндра;
- гидромотора;
- гидравлического распределителя;
- клапанов;
- маслобака с фильтрующими элементами;
- гидравлических магистралей, крепежей и прочих деталей.
Такое оборудование – "must have" для подъемно-транспортной техники, самосвалов, кранов-манипуляторов, цементовозов, бензовозов и прочего грузового транспорта, и затраты на его установку будут всегда оправданы.
Осуществляя покупку гидравлического оборудования на тягач в Гидромаркете, вы будете иметь такие выгоды:
- продаваемый товар проверяется специалистами компании на качество;
- небольшой вес гидравлических комплектов – около 65 кг (с учетом алюминиевого гидробака);
- наличие антикоррозийного покрытия на главных механизмах системы;
- возможность доставки товара прямиком к вам для самостоятельной сборки или же его установки на собственном СТО компании со скидкой;
- легкость демонтажа, а также быстрая и профессиональная установка оборудования на тягач, занимающая всего около 2-3 часов.
В компании "Hydromarket" всегда рады помочь своим клиентам!