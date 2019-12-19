Китай освобождает от дополнительных пошлин часть американских товаров

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

"Начиная с 26 декабря 2019 года и до 25 декабря 2020 года больше не применять дополнительные пошлины, которые были приняты в ответ США, уже взысканные повышенные пошлины возврату не подлежат", — говорится в сообщении комитета.

В опубликованном списке значатся шесть наименований товаров, в том числе свиное масло, этилен пониженной плотности, полиэтилен высокой плотности и другие.

В минувшую пятницу Китай и США объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. Китай пока не подтверждал этих прогнозов.