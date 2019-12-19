Цены на нефть остаются выше $66 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Недавнее ралли на рынке демонстрирует признаки затухания, однако меры ОПЕК+ по ограничению добычи, вероятно, будут оказывать поддержку ценам до конца 2019 года, полагают аналитики AxiTrader.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром подешевели на $0,02 (на 0,03%) - до $66,15 за баррель. В среду их цена выросла на $0,07 (на 0,11%), составив на закрытие $66,17 за баррель. Таким образом, Brent поднялась пятую сессию подряд и находится на максимуме за три месяца, отмечает MarketWatch.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,02 (на 0,03%) - до $60,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,01 (на 0,02%), завершив день на отметке $60,93 за баррель.

Новый министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил в среду, что "золотой век" сланца в стране еще не закончился и ожидаемое в следующем году замедление темпов роста добычи в Пермском бассейне, скорее всего, будет временным.

Появление новых технологий бурения лучше подготовит компании к колебаниям котировок, сказал он в интервью агентству Bloomberg. По мнению министра, рынок стал менее волатильным благодаря тому, что США получили статус крупного нефтепроизводителя.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,085 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 2,529 млн баррелей, дистиллятов - на 1,509 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2,5 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 265 тыс. баррелей.

Котировки нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг выросли на 0,9% - до 478 юаней за баррель. По итогам предыдущих торгов они поднялись на 0,6%.