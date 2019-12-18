НАБУ призвало Зеленского ветировать принятый Радой закон о снятии неприкосновенности

Об этом говорится в совместном обращении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) к президенту с просьбой ветировать законопроект, передает БизнесЦензор.

"Отдельные принятые нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности. Такое положение вещей вызывает глубокое беспокойство у НАБУ, которому подследственные народные депутаты Украины, и прокуроров САП, осуществляющих процессуальный надзор", – сказано в заявлении.

Так, согласно принятому законопроекту №2237, генеральный прокурор (или исполняющий его обязанности) станет единственным, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом в Единый реестр досудебных расследований – то есть начать расследование.

"Указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к Генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР", – подчеркивают антикоррупционные ведомства.

Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи должны передавать информацию генпрокурору, чтобы тот начал расследование.

Также указанный законопроект частично делает невозможным сбор доказательств в производстве.

"Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому вероятно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта №2237, следователем достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный проект приобретет статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми", – отмечается в заявлении.

В НАБУ и САП указывают, что это лишь некоторые из угроз, которые содержит законопроект №2237.

"Кроме них есть еще немало процессуальных аспектов, которые способны заблокировать работу детективов НАБУ и прокуроров САП в сфере очистки законодательного органа от коррупции. Со своей стороны, Национальное бюро и САП готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации", – сказано в заявлении.

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Как сообщалось, Верховная Рада 18 декабря приняла во втором чтении законопроект №2237.

По словам главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, при подготовке ко второму чтению к законопроекту была предложена 101 поправка, 32 из которых были учтены полностью или частично.

Монастырский отметил, что среди новаций – норма о том, что данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в ЕРДР имеет право вносить только генеральный прокурор, и это новация, которую поддержали разные фракции. По его словам, согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержании под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.