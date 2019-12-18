Кабмин одобрил запуск службы по контролю за социальными выплатами

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Соколовской, Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки.

"Служба станет цивилизованным и прогрессивным инструментом для того, чтобы все были убеждены, что помощь получают те, кто нуждаются, и средства социальной сферы не являются предметом для мошенничества и манипуляций", – подчеркнула глава Минсоцполитики.

Соколовская заверила, что введение действенного контроля со стороны государства позволит усилить адресность государственных выплат и предоставлять их наиболее незащищенным слоям населения.

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Как сообщалось, 3 декабря Верховная Рада приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" с предложениями президента.

Целью закона в пояснительной записке указано повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, будет иметь доступ к персональным данным, информации из автоматизированных информационных систем, реестров, в том числе информации с ограниченным доступом, к данным о банковских счетах получателей помощи и р движении средств по ним, а также будет вправе осуществлять меры по возврату или взысканию сумм неправомерно полученных государственных выплат.