Tesla снизит цены на свой самый доступный электромобиль на 20%, – Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор.

По словам собеседников агентства, такой шаг призван привлечь больше покупателей на фоне замедления китайского рынка электромобилей.

Для этого Tesla рассчитывает уменьшить себестоимость производства на своем заводе в Шанхае за счет более широкого использования местных комплектующих, что позволит сократить объем импорта из США и тем самым избежать связанных с ним ввозных пошлин.

По данным агентства, изначальная стоимость электромобиля, произведенного на шанхайском заводе Tesla, составит около 355,8 тыс. юаней ($50,8 тыс.), а снижение цены на Model 3 ниже 300 тыс. юаней может произойти во второй половине 2020 года. Этот шаг также должен помочь Tesla в ужесточающейся конкуренцией на рынке электромобилей с китайскими производителями.

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В этом месяце китайские власти объявили, что построенная в Шанхае Model 3 будет претендовать на государственные субсидии в размере до 24,75 тыс. юаней за автомобиль, хотя неясно, какая часть этой скидки будет предоставлена ​​непосредственно клиентам.

Завод в Шанхае – первое предприятие Tesla за пределами США. Глава Tesla Илон Маск ранее заявлял, что шанхайский завод будет до конца года выпускать не менее 1 тыс. электромобилей в неделю. Американскому заводу Tesla для выхода на такую мощность потребовалось несколько месяцев.