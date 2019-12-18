"Укрнафта" вновь продала сжиженный газ компаниям Коломойского по цене ниже рыночной, – СМИ

Как сообщает отраслевое издание enkorr, это 6,7% или 1288 грн за тонну дешевле, чем за день до этого свой ресурс продавала "Укргаздобыча" (18 988 грн за тонну), передает БизнесЦензор.

Автомобильные партии автогаза в объеме 19 480 тонн приобрела компания, аффилированная с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, железнодорожные нормы (1900 тонн) были традиционно куплены остальными участниками рынка.

Параллельно с "Укрнафтой" 18 декабря торги проводили "Полтавская газонефтяная компания", которая продала ресурс по цене 19,2 тыс. грн за тонну, и Geo Alliance – по 18,76 тыс. грн за тонну.

Срок поставки топлива "Укргаздобычи" составляет до 25 декабря, у "Укрнафты" – до 20 января.

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Как сообщалось, ПАО "Укрнафта" на аукционе 15 ноября продало все выставленные 18,48 тыс. тонн сжиженного газа по 16 700 грн за тонну компаниям из группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Это на 9% или 1 672 грн за тонну дешевле, чем за два дня до этого свой ресурс продавала "Укргаздобыча".

Напомним, "Укрнафта" второй год игнорирует возможность проведения электронных торгов с отгрузкой в течение недели и продолжает реализовывать СУГ на аукционах "с голоса" 1-2 раза в месяц.

Напомним, ПАО "Укрнафта" производит СУГ на трех ГПЗ в Черниговской и Ивано-Франковской областях. В 2018 году выпуск сжиженного газа компанией составил 110 тыс. тонн (-5%). Компания реализует газ на "голосовых" аукционах 1–2 раза в месяц, на которых 90% объема приобретает аффилированные с группой "Приват" компании.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". Еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн тонн, газа – в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на начало 2019 года долг "Укрнафты" по налогам, с учетом штрафов и пеней, оценивался в 32 млрд грн.