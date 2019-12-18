Airbus планирует реструктуризацию оборонно-космического подразделения

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Сообщается, что руководство подразделения, штат которого составляет около 34 тыс. человек, начало проводить встречи с представителями персонала, чтобы обсудить меры, направленные на улучшение структуры расходов и повышение конкурентоспособности компании.

"Поступление заказов, EBIT и денежные средства вызывают настолько существенное беспокойство, что наши краткосрочные показатели начинают негативно сказываться на долгосрочных прогнозах", - сказал главный исполнительный директор подразделения Дирк Хоке.

На оборонно-космическое подразделение приходится около 17% общей выручки Airbus, следует из последнего годового отчета компании. В то же время примерно три четверти выручки приходятся на долю подразделения коммерческих самолетов, поддержку которому оказывает быстрый рост количества пассажиров и спрос на новые и более экономичные самолеты со стороны авиакомпаний.