СБУ заблокировала производство опасного топлива на мини-НПЗ. ФОТО

Как сообщает пресс-центр СБУ, изготовленные по опасной технологии бензин и дизтопливо продавали через 150 АЗС по всей территории страны, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, часть продукции реализовывали без уплаты обязательных акцизных платежей, из-за чего бюджет только в 2019 году недополучил более 20 млн грн.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа частных коммерческих компаний на подконтрольных мини-НПЗ в разных регионах Украины наладила незаконное производство горючего. Дельцы добавляли к продукции спирты, сильнодействующие токсичные вещества, другие присадки, которые несут опасность для окружающих", – сказано в сообщении СБУ.

Во время проведения следственных процессуальных действий в офисных, складских, производственных помещениях и на ряде АЗС оперативники и следователи локализовали функционирование незаконного механизма, а также получили обстоятельные доказательства противоправной деятельности для привлечения к ответственности злоумышленников.

Операция проводилась совместно с ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры.