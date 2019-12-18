В новогоднюю ночь в Киеве продлят работу транспорта на 3 часа

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Также организуют перевозки пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций метрополитена, после последних пар поездов метро.

Кроме того, 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Также в ночь с 31 декабря на 1 января планируется организовать работу фуникулера в круглосуточном режиме.

Кроме того, на время празднований изменит движение ряд маршрутов общественного транспорта.