Государственное ипотечное учреждение выпустило облигации на 1,2 миллиарда

Как сообщила пресс-служба ГИУ, размещение облигаций осуществлено без публичного предложения, передает БизнесЦензор.

"Привлеченные средства, от размещения облигаций ГИУ без осуществления публичного предложения под государственную гарантию (в полном объеме – 1,2 млрд грн), будут направлены на финансирование уставной деятельности ГИУ. Предусматривается увеличение кредитного портфеля более 2000 кредитов", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 27 ноября Кабинет министров предоставил Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) государственные гарантии на сумму 1,2 млрд грн для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам в 2019 году.

4 декабря Кабмин уволил Андрея Камуза с должности председателя правления ГИУ, назначив исполняющим обязанности главы учреждения директора Департамент ипотечного кредитования Вячеслава Фролова.

А 18 декабря Кабмин принял постановление о передаче Государственного ипотечного учреждения в управление Министерства финансов.