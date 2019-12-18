Кабмин примет решение относительно модели переписи населения в январе, – Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы "откатываем" перепись на одном районе. Сопоставляем электронные реестры, чтобы понять качество существующей информации. Смотрим, могут ли данные мобильных операторов и компаний с большими абонентскими базами, таких как "Укрпошта", быть использованы (как источники демографических данных). На протяжении первого месяца 2020 года мы их проанализируем и сделаем вывод, какую модель переписи населения мы будем применять и сколько это будет стоить", – сказал Гончарук.

По его словам, 27 декабря завершится пилотная часть по сопоставлению данных из разных реестров, а также поступят данные от мобильных операторов и других компаний, после чего правительство примет решение относительно целесообразности замены традиционной переписи электронной.

"Мы сопоставили данные шести основных реестров, в которых содержится информация о физлицах, чтобы понять погрешность, понять, насколько некачественные данные в реестрах и насколько возможно в кратчайшие сроки провести электронную перепись, чтобы у нас были максимально качественные данные в одном реестре. И мы сейчас пытаемся понять, насколько мы можем при помощи разных цифровых подходов выйти на один качественный реестр", – отметил Гончарук.

"Мы пытаемся наработать дешевые решения, чтобы получить быстрые ответы на свои вопросы с допустимой погрешностью", – отметил премьер.

При этом премьер допускает внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год, если окажется, что заложенных в нем средств на проведение переписи недостаточно.

"Если мы увидим, что средств не хватает, то мы летом предложим парламенту выделить нам дополнительный бюджет", – подчеркнул Гончарук.

Как сообщалось, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал электронную перепись в 2019 году вместо традиционной в 2020 году. Данные будут собраны на основе различных реестров, в частности из баз данных мобильных операторов. По словам Дубилета, госбюджет на 2020 год предусматривает 1,4 млрд грн на перепись, тогда как ранее анонсировались 3,4 млрд грн.

В то же время Госстат заявил о пробной переписи населения в декабре этого года как об этапе подготовки к традиционной в следующем году.