Кабмин введет электронные ученические и студенческие билеты

Соответствующее решение принято 18 декабря на заседании правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Воспользоваться е-билетами можно будет через мобильное приложение "Дія", которое работает в бета-версии.

"Такие е-документы будут подтверждением статуса студента или ученика, а также сохранять соответствующие права на льготы. Бумажные документы продолжают действовать", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки должны технически обеспечить возможность формирования электронных билетов.

Е-студенческий и е-ученический билет дает все права на льготы, которые имеют учащиеся и студенты.