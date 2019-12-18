Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, на станциях ОККО цены на все виды топлива уменьшились на 20 копеек: стоимость бензина А-92 опустилась до 28,79 грн/л, А-95 и дизтоплива – до 29,79 грн/л.

В сети АЗС WOG топливо подешевело на 10 копеек – до 29,89 грн/л за А-95 и до 28,89 грн/л за дизтопливо и А-92.

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Как сообщалось, розничные сети начали снижать цены на топливо 5 декабря.

За этот период стоимость топлива на ОККО и WOG снизилась на 0,9-1 грн/л. Средняя цена топлива по стране опустилась на 30 коп./л. Крупнейшая сеть группы "Приват" на снижение цен не отреагировала.

Ранее Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%.

В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.