Рада приняла смету на 2019 год для выплаты компенсаций депутатам

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего проекта постановления №2614 проголосовали 324 народных депутата.

Как пояснил перед голосованием председатель Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко, в прошлом году при принятии во втором чтении закона "О государственном бюджете на 2019 год" парламент не успел принять свою смету.

Как отмечается в представлении комитета, из-за отсутствия утвержденной сметы с начала работы Верховной Рады девятого созыва народным депутатам не осуществляется выдача средств для компенсации стоимости проезда по территории Украины.

"Наряду с этим Аппарат Верховной Рады ссылается на письмо Национального антикоррупционного бюро Украины (от 28 ноября 2019 года), в котором (письме) говорится о "принятия мер по недопущению выдачи народным депутатам Украины денежных средств для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в размерах , которые не установлены сметой Верховной Рады", – сказано в документе.

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В связи с этим Аппарат Верховной Рады обратился с просьбой разработать и принять смету Верховной Рады на 2019 год и норм расходов на одного народного депутата на 2019 год.

Предложенные Аппаратом Верховной Рады расходы в сметы Верховной Рады на 2019 год составляют 1,97 млрд грн, из которых по общему фонду – 1,96 млрд грн, что соответствует закону "О государственном бюджете на 2019 год".

Показатели проекта норм расходов на одного народного депутата Украины на 2019 год соответствуют утвержденным приложением к смете Верховной Рады Украины на 2018 год, за исключением расходов на канцелярские принадлежности, которые в 2019 году составляют 1,28 тыс. грн в год, а в 2018 году составляло 750 грн в год.

Согласно утвержденным нормам, депутат имеет право на компенсацию проезда по Украине в размере 7,5 тыс. грн в месяц или 90 тыс. грн в год, 4,89 тыс. в год – на оплату связи, 8 тысяч – на командировки помощников, а также до 237,25 тыс. грн в год – на аренду жилья.