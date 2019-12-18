БизнесЦензор

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18.12.19 15:30

NIB и Черноморский банк торговли и развития выделили 50 миллионов евро на "зеленую" генерацию

Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank, NIB) и Черноморский банк торговли и развития (Black Sea Trade and Development Bank, ЧБТР) подписали новую 10-летнюю кредитную программу для финансирования проектов в сфере возобновляемых источников энергии и экологически чистого общественного транспорта в Черноморском регионе и Юго-Восточной Европе.

NIB и Черноморский банк торговли и развития выделили 50 миллионов евро на "зеленую" генерацию

Об этом сообщила пресс-служба ЧБТР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, сумма инвестиций составляет 50 млн евро. Это уже четвертая по счету кредитная программа, подписанная между NIB и ЧБТР.

"Мы рады объединить усилия с Северным инвестиционным банком для поддержки экологически устойчивых инвестиций в Черноморском регионе. Защита окружающей среды и улучшение качества жизни являются общими приоритетами для наших двух банков", - заявил президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

ЧБТР является международным финансовым институтом, учрежденным Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной.

ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя займы, кредитные линии, акции и гарантии для проектов и торгового финансирования в государственном и частном секторах в своих странах-членах.

NIB является международным финансовым учреждением, принадлежащее восьми странам-членам: Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литве, Норвегии и Швеции. Банк финансирует частные и государственные проекты в странах-членах и за их пределами.

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