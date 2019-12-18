"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет

Об этом сообщила пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей акционеров ПАО "Киевметрострой", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, соответствующее решение было принято во время внеочередного общего собрания акционеров предприятия 17 декабря.

На должность главы набсовета ПАО "Киевметрострой" на первом заседании нового состава избран Олег Токарев.

"Подземка в столице строится крайне неудовлетворительными темпами, поэтому акционеры были вынуждены принять меры, чтобы восстановить темпы строительства метро и вернуть профессионалов на работу в компанию. Такое решение назрело уже давно", - заявил экс-глава ПАО "Киевметрострой" Владимир Петренко.

Как сообщалось, Киевский метрополитен в 2018 году заключил договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро с ПАО "Киевметрострой", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5,99 млрд грн.

В реестре конечным бенефициаром ПАО "Киевметрострой" указан российский бизнесмен Сергей Кияшко. По данным Smida, с 2012 года Кияшко работал главой комитета по вознаграждениям и назначениям российского ЗАО "Вагонмаш" (Санкт-Петербург, Россия). До 2017 года Сергей Кияшко был прописан в Москве. Сейчас зарегистрирован в Киеве.