Дубилет анонсировал запуск электронного документооборота в Кабмине

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ставлю задачу запустить электронный документооборот в Кабмине. Реализуем в течение нескольких следующих месяцев", – сказал Дубилет.

Дубилет отметил, что в рамках этого проекта планирует внедрить единую систему во всех министерствах. По словам Дубилета, сегодня в подготовке актов Кабмина задействовано до 12 иерархий, и их количество будет сокращено, а согласование документов сведено к чек-листам.

"Мы делаем структуру Кабмина и всех министерств намного более плоской", – пояснил министр.

Он выразил надежду, что с внедрением электронного документооборота Кабмин сможет начать управлять таймингом принятия решений и исключит ситуацию потери документов, а также повысит прозрачность принятия решений для общества.

Как сообщалось, в начале октября министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет объявил, что система электронного документообмена между государственными органами и министерствами начала работу.

"Документообмен – это обмен документами между органами. Документооборот – это процессы согласования документов внутри госорганов. Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота – это задача на ближайшие 1-2 года", – пояснял чиновник.

Как сообщается в распоряжении Кабмина №879-р от 29 сентября 2019 года, экспериментальный проект по повышению эффективности управленческих процессов в секретариате Кабмина с использованием программного продукта системы электронного документооборота IDoc продлится до 31 декабря 2020 года.

Предусмотрено также, что центральные органы исполнительной власти могут присоединиться к экспериментальному проекту по решению соответствующего руководителя госслужбы.

Программное обеспечение IDoc для теста будет предоставлено на безвозмездной основе.