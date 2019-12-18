Рада поручила Счетной палате провести анализ пенсионной системы

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего решения проголосовали 316 народных депутатов.

По результатам проведенного анализа Счетная палата должна предоставить Верховной Раде информацию о его результатах с рекомендациями по совершенствованию данной системы, включая предложения о внесении изменений в законодательство.

Как сообщалось, в конце ноября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров одобрил привлечение международной компании для проведения аудита Пенсионного фонда.

Напомним, в июне Кабмин увеличил общие доходы Пенсионного фонда на 2019 год на 29,9 млрд грн – до 438,63 млрд грн. В том числе предусмотрено увеличение собственных доходов Пенсионного фонда до 245,8 млрд грн за счет прироста поступлений от единого взноса на 15,23 млрд грн. При этом дотация госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда увеличена на 14,67 млрд грн.

В то же время общие расходы Пенсионного фонда также увеличены на 29,9 млрд грн – до 438,23 млрд грн. При этом остаток собственных средств Фонда на конец года составит всего 399,6 млн грн. Также предусмотрено погашение займов, предоставленных Пенсионному фонду с единого казначейского счета в 2018 году на сумму 4,76 млрд грн.