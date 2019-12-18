Для создания качественных дорог нужно 5 триллионов за 10 лет, – BRDO

Об этом заявил руководитель сектора "Транспорт и инфраструктура" общественной организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO) Владислав Притоманов во время "круглого стола", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Притоманов сообщил, что по оценке BRDO Государственный дорожный фонд должен быть соответственно увеличен в 10 раз по сравнению с объемом 2018 года. Ожидается, что такие инвестиции возможно привлечь благодаря международным финансовым институтам и государственному партнерству - концессии, с распределением расходов бюджета на 10-20 лет.

"Состояние украинских дорог достигло пика износа, что тормозит экономическое развитие страны. Качественно улучшить ситуацию можно, только кардинально изменив подходы ко всем этапам работ, начиная с планирования и до эксплуатационного содержания дорог. Нужно внедрить средне- и долгосрочное планирование дорожных работ, в том числе бюджетного финансирования, а также создать конкурентные условия среди подрядчиков и заказчиков", - отметил Притоманов.

Притоманов подчеркнул, что, согласно исследованию Всемирного банка, более 90% дорог Украины (общая протяжность - 169,6 тыс. км), находятся в изношенном состоянии и нуждаются в срочном ремонте или замене. При этом 39% дорог государственного значения не соответствует требованиям по прочности, а 51% - по ровности.

Отдельным проблемным аспектом рынка, по мнению BRDO, является низкая конкуренция. Так, более 50% рынка дорожных работ, осуществляемых в соответствии с бюджетными программами и проходящих на тендерной основе через ProZorro, занимают только пять подрядчиков - турецкая компания "Онур" и украинские "Автомагистраль - Пивдень", "ТехноБуд Центр", "Ростдорстрой" и ПБС. В большинстве областей в тендерах принимают участие не более двух-трех компаний, а, например, в Ивано-Франковской, более 80% рынка приходится только на одну компания.

По оценке BRDO, для системных изменений в отрасли необходимо разработать государственную методику определения приоритетных объектов строительства, реконструкции, ремонта автодорог с определением четких критериев отбора; внедрить долгосрочное бюджетное планирование в сфере; обеспечить прозрачность планирования, заказов и выполнения работ и гарантийного обслуживания объектов строительства и ремонта дорог через внедрение международных критериев отбора подрядчиков и создание публичного портала системы управления и мониторинга работ в режиме реального времени.

Кроме того, BRDO считает необходимым привлечь независимых инженеров-консультантов на всех этапах, а также включить в договоры о выполнении работ условие страхования объектов такого строительства.

В то же время глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков считает завышенной озвученную цифру финансирования в обновление дорог на уровне 5 трлн грн.

"У нас есть 24 тыс. основных дорог, из них 7 тыс. - в аварийном состоянии. Но мы ("Укравтодор") говорим о цифрах в десятки раз меньше тех, которые названы (5 трлн грн). BRDO считают всю дорожную сеть, которая есть в Украине: национальные дороги, местные, государственного значения. И считают из расчета, что мы сделаем везде капитальный ремонт. Это идеальная картина мира. Наверное, таким образом они и вышли на эту цифру. Если говорить о дорогах государственного значения, то нужно привести в порядок хотя бы аварийные 7 тыс. км и 8 тыс. км дорог, которые не в нормативном состоянии. Мы говорим о сотнях миллиардов гривень, но не о 5 трлн грн. 200-300 млрд значительно ближе по времени и будут зависеть от того, насколько мы сможем привлекать дополнительное финансирование в Дорожный фонд в ближайшие годы", - прокомментировал глава "Укравтодора" Александр Кубраков оценку необходимых инвестиций в развитие дорог BRDO.

По его словам, аварийные 7 тыс км "Укравтодор" намерен привести в порядок в течение ближайших трех лет.