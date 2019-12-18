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18.12.19 14:35

Кабмин открыл постоянный международный пункт пропуска на вокзале Львова

Кабинет министров на заседании в среду, 18 декабря, принял решение открыть международный пункт контроля через государственную границу на железнодорожной станции "Львов" для железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей.

львов,вокзал

Как сообщает пресс-служба правительства, теперь процедуры пограничного и таможенного контроля будут осуществляться во время движения поездов, чтобы уменьшить время ожидания и создать более удобный сервис для пассажиров, передает БизнесЦензор.

Решением предусмотрено, что пункт пропуска будет функционировать постоянно и круглосуточно.

"Открытие пункта пропуска – это результат успешности пилотного проекта на поездах "Интерсити+" сообщением "Киев-Львов-Перемышль" во время его движения между станциями "Львов" и "Мостиска-2" и в обратном направлении", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, в рамках эксперемента пассажиры поезда "Интерсити+" Киев-Пшемысль проходят приграничный и таможенный контроль на ходу со времени запуска рейса в декабре 2016 года.

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