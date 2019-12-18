Рада приняла закон о контроле за уплатой акцизов без поправок в интересах Коломойского

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2317 во втором чтении с поправками проголосовало 316 народных депутатов.

Перед голосованием за закон Верховная Рада повторно отклонила поправку бывшей сотрудницы телеканала "1+1" Игоря Коломойского Ольги Василевской-Смаглюк о повышении ставки акцизного налога на сжиженный газ в 2,7 раза – до 139,5 евро за 1 тыс. л с одновременным снижением до этого же уровня ставки акциза на бензин, которая сейчас составляет 213,5 евро за тысячу литров.

Рада также отказалась поддержать поправку еще одного бывшего сотрудника "1+1" Александра Дубинского, которой предлагалось отсрочить введение ответственности за непредставление электронных документов с акцизных складов, на которых расположены резервуары, общая вместимость которых не превышает 1000 кубометров, с 1 апреля 2020 года до 1 апреля 2022 года.

Как пояснил сам Дубинский, правка была предложена в интересах Кременчугского НПЗ компании "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров.

В то же время депутаты поддержали поправку нардепа от "Слуги народа" Олега Марусяка, которой был исключен из законопроекта ко второму чтению пункт, упрощающий механизм уплаты акциза на авиационное топливо, единственным производителем которого в Украине является "Укртатнафта", а крупнейшим потребителем – авиакомпания МАУ Коломойского.

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Согласно пояснительной записке, законом усовершенствована работа системы электронного администрирования реализации полного и спирта этилового (СЕАРПСЕ) и упрощены условия лицензирования для субъектов хозяйствования.

При этом законом предусмотрено размещение на официальном сайте ГНС информации об акцизных складах, зарегистрированных в СЕАРПСЕ.

Также перенесен срок введения в систему сопоставления показателей расходомеров и СЕАРПСЕ на 1 июля 2020 года.

Кроме того, пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения полного или спирта этилового на акцизных складах, определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.

Также предоставлена ​​возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневный или сводный).

Кроме того, отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа, а для промышленных потребителей продлен срок для представления справки формы 2 до 15 календарных дней.

Законом уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего, предусмотрено право на получение информации лицом, выдавшим вексель по всем акцизным накладным, составленным на поставки горючего по выданному векселю.

Также предоставлена ​​возможность составления расчетов корректировки к акцизным накладным для исправления ошибочных реквизитов получателя. Приравнено к собственному потреблению использование горючего для заправки транспортных средств по договорам подряда.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины в отношении улучшения администрирования акцизного налога" 3 декабря.

Как отметила перед голосованием нардеп Нина Южанина, законопроект содержит лоббистскую норму в пользу единственного производителя авиационного топлива в Украине – "Укртатнафты" Игоря Коломойского, после чего депутаты отказались от голосования за закон в целом и направили его на подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.