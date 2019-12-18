На Львовщине 5 тысяч семей платят за газ через Viber

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"С ноября потребители газа Львовщины могут с помощью чат-бота 7104ua в Viber не только передавать показания счетчика, платить за газ, но и загрузить счета в формате PDF. При этом с одного аккаунта в Viber есть возможность пользоваться и платить сразу по пяти лицевым счетам", - сообщает компания.

Благодаря чат-боту 7104ua в Viber клиенты "Львовгаз Сбыта" имеют возможность постоянно контролировать состояние расчетов за потребленный газ на своем смартфоне. В случае своевременных платежей за газ это позволит забыть о пене. А ее, согласно новым изменениям в Законе "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель обязан будет платить в случае задержки платежей за услуги.

"Мы идем в ногу с современными технологиями и понимаем, что сейчас почти все" живут "в смартфонах, поэтому расширяем функционал нашего чат-бота. Около 5000 наших клиентов уже успешно используют 7104ua Viber, ведь это быстро, доступно и удобно", - рассказал директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк.

Присоединиться к чат-боуа может каждый желающий, нужно лишь отсканировать QR-код. Способ оплаты за газ через Viber имеет ряд преимуществ: возможность мгновенной оплаты с любой точки мира в режиме 24/7, отсутствие очередей, отчетность, простота оплаты, безопасность денежных операций.

Кроме того, в паблик-аккаунте потребители газа смогут получить доступ к данным пяти лицевых счетов - просматривать текущее состояние расчетов за газ, историю оплат и показаний счетчиков