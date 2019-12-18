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18.12.19 14:01

Кабмин перевел Государственное ипотечное учреждение в подчинение Минфина

Кабинет министров Украины в среду, 18 декабря, принял постановление о передаче Государственного ипотечного учреждения в управление Министерства финансов.

Кабмин перевел Государственное ипотечное учреждение в подчинение Минфина

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщает БизнесЦензор.

"Принятие постановления будет способствовать проведению Минфином единой, государственной финансовой политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования", - сообщает министерство.

Кроме того, Кабмин также принял постановление о предоставлении государственной гарантии по заимствованиям ГИУ.

Министерство финансов уполномочивается на подписание документов о предоставлении государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям ГИУ.

"Принятие постановления создает предпосылки для увеличения доступности строительства нового жилья для граждан Украины", - сообщает Минфин.

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