Рада одобрила создание единого юридического лица новой Налоговой службы

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2419 в первом чтении проголосовал 341 народный депутат.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан с целью создания единого юридического лица для системы органов исполнительной власти, реализующих налоговую и таможенную политику и направлен на разграничение функций Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

В частности, с целью внедрения деятельности Государственной налоговой службы в формате единого юридического лица, документом предусматривается установить, что ее территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Также законопроектом предложено уточнить перечень органов власти, которые будут иметь статус контролирующего органа, установить четкое разграничение их функции в сфере администрирования налогов и сборов.

Законопроект также закрепляет статус государственных налоговых инспекций как структурных подразделений, детализирует положения о делегировании полномочий на выполнение функций, предусмотренных Налоговым кодексом, законодательством по вопросам уплаты ЕСВ, в руководящей вертикали ГНС.

Документом также предложено уточнить уровни контролирующих органов для административного обжалования решений таких органов налогоплательщиками, особенности учета крупных налогоплательщиков, терминологию Кодекса относительно названий органов власти, реализующих налоговую и таможенную политику, а также определить особые условия оплаты труда и прохождения службы государственными служащими ГНС и ее органов.

Как отмечает пресс-служба Министерства финансов, проект закона взаимосвязан с законопроектом "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики", который был принят Верховной Радой в первом чтении 3 декабря.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Яков Смолий называл принятие законопроектов для создания единых юридических лиц Государственных налоговой и таможенной служб среди предварительных условий подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение об образовании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

Кабинет министров Украины 5 июля 2019 года назначил Максима Нефьодова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей