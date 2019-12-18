БизнесЦензор

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18.12.19 12:53

Кабмин направил 322 миллиона на зарплаты шахтерам

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о выделении 322,6 миллионов гривен на зарплаты шахтерам.

Кабмин направил 322 миллиона на зарплаты шахтерам

Об этом в телеграмм-канале сообщил премьер Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Правительство направило 322,600 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам", - сообщил Гончарук.

Как сообщалось, 7 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятые парламентом изменения в закон "О государственном бюджете на 2019 год".

Законом в том числе увеличены расходы госбюджета на предоставление дотаций на выплату заработной платы шахтерам госшахт и для недопущения отключения шахт от электроснабжения на 1 млрд грн. 

Аудит Счетной палаты Украины установил, что государственная поддержка в размере 5,1 млрд грн для госшахт не поспособствовала их финансовому оздоровлению.

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