Рада установила монополию генпрокурора на регистрацию уголовных дел против депутатов

За соответствующий законопроект №2237 о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" во втором чтении и целом проголосовали 291 народный депутат, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Не дали ни одного голоса в поддержку законопроекта фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин на пленарном заседании отметил, что данный законопроект не отменяет депутатскую неприкосновенность, а "ее цементирует".

Он подверг критике монополию генерального прокурора на проведение всех возможных действий в отношении народных депутатов. "Мы фактически делаем зависимость неприкосновенности от одного человека", - отметил Юрчишин.

По словам главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, при подготовке ко второму чтению к законопроекту была предложена 101 поправка, 32 из которых были учтены полностью или частично.

Монастырский отметил, что среди новаций - норма о том, что данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в ЕРДР имеет право вносить только генеральный прокурор, и это новация, которую поддержали разные фракции.

По его словам, согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержании под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Глава комитета обратил внимание, что согласно законопроекту вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР.

"Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом Украины, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований в соответствии с их подследственностью", отмечается в законопроекте.

Как сообщалось, 11 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины", принятый Верховной Радой 3 сентября 2019.

Согласно закону, статья 80 Конституции излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.