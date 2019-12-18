Оператор ГТС Украины подписал договор для начала реверса газа из Румынии (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Оператор ГТС Украины" сообщает БизнесЦензор.

"Это означает, что с нового года поставщики могут свободно транспортировать газ из Южной Европы и Турции – через Болгарию и Румынию – в Украину и дальше в Молдову", – сказано в сообщении.

В частности, с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении – 15,8 млн куб.м в сутки.

"Это решение является историческим и чрезвычайно важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ", – прокомментировал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Как отмечают в пресс-службе компании, переговоры при посредничестве Еврокомиссии продолжались более трех лет, к ним также были привлечены операторы Болгарии, Греции и Молдовы.

"Важный момент – предварительные условия взаимодействия операторов ГТС Украины и Румынии не позволяли транспортировать природный газ в реверсном направлении, поскольку такая возможность была заблокирована действующим транзитным контрактом между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". По окончании этого контракта с 1 января 2020 года такое ограничение будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам", – подчеркивается в сообщении.

Более того, новое соглашение создает для Молдовы дополнительную техническую возможность альтернативно импортировать газ для собственных нужд из Турции и Греции в случае, если "Газпром" остановит транзит в Европу через территорию Украины.

В компании добавили, что уже в ближайшие дни состоятся первые аукционы на бронирование мощностей на межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" .

Как сообщалось, в ноябре "Укртрансгаз" завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники" в Одесской области, которая теперь сможет осуществлять реверсную транспортировку газа в случае прекращения транзита из РФ.

В начале октября генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что Румыния подтвердила предоставление с 1 января 2020 года гарантированных мощностей по поставке газа в Украину в объеме 4,1 млн кубометров в сутки.

По словам главы компании, на данном этапе это достаточный объем, потому что в этом регионе пока еще нет значительного свободного ресурса газа.

Напомним, в мае 2018 года "Укртрансгаз" успешно провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.

"Укртрансгаз" планировал обеспечить возможность для импорта газа из Румынии в объеме 1,5 млрд кубометров в год с 1 января 2020 года.:

Трансбалканский трубопровод является перспективным альтернативным источником поступления природного газа в Украину, учитывая ввод в строй газопровода TANAP, наличие LNG-терминалов в Греции и Турции, перспективы роста добычи газа на черноморском шельфе в Румынии.

Десятилетний план развития оператора ГТС Румынии SNTGN Transgaz включает проект соединения национальной ГТС и румынских оффшорных месторождений газа с трубопроводом "Транзит-1" (один из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута).

Операторы ГТС Румынии и Украины в мае 2018 года договорились о реконструкции газоизмерительной станции "Исакча-1", что позволит улучшить точность измерения газа и обеспечит возможность двухстороннего потока газа в этой точке соединения систем.

Транспортировка газа от точки "Исакча-1 - Орловка" будет происходить по магистральным газопроводам "Раздельная-Измаил" и "Шебелинка-Днепр-Кривой Рог-Измаил".