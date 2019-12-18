Фонд гарантирования выставил на аукцион активы ВТБ Банка

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Аукцион состоится 2 января 2020 года. В состав пула вошли активы ВТБ Банка, которые предварительно выставлялись на индивидуальные торги, но не были выкуплены.

Стартовая цена пула GL19N214491 - 586 млн грн, минимальная - 117 млн грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона - на понижение цены.

По информации пресс-службы ведомства, общий долг по кредитам пула - 2,790 млрд грн, средняя просроченная задолженность – шесть лет. По каждому из трех кредитов продолжаются судебные производства, а один из них находится на рассмотрении Государственной исполнительной службы. Кроме того, один из заемщиков находится в процедуре банкротства.

"Среди обеспечения: объект незавершенного строительства - жилой комплекс в Киеве и комплекс зданий завода минеральных удобрений в Днепропетровской области", - отмечает ФГВФЛ.

ВТБ банк (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский ВТБ.

Национальный банк Украины (НБУ) 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ банка.