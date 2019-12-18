Зеленский предложил ограничить продажу земли до 10 тысяч гектаров в одни руки (обновлено)

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения с фермерами в селе Красная Слободка Обуховского района Киевской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более чем 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. До комитета дошла цифра 20 тыс. Давайте от одного до 10 тысяч гектаров – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап до полноценного запуска рынка.

"Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть длительная подготовка к продаже земли", – отметил Зеленский.

Глава государства также назвал безосновательными опасения по поводу рейдерства после введения рынка земли.

"Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили – правки внесли", – подчеркнул Зеленский, уточнив, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

Как сообщалось, 10 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках сейчас ведутся вокруг 50 тыс. га, что в четыре раза ниже цифры, заложенной в законопроекте №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в первом чтении.

Напомним, 13 ноября Верховная Радаприняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу сельхозземель, одно лицо сможет скупить до 0,5% площади земли в пределах Украины. При этом иностранцы смогут покупать землю только с 2024 года.

Однако перед голосованием президент Владимир Зеленский заявил, что иностранцы и иностранные компании смогут покупать землю только после того, как это одобрит население Украины на всеукраинском референдуме, также будет пересмотрен лимит на концентрацию земли в одних руках.