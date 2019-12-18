БизнесЦензор

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18.12.19 11:04

Из Украины с 2010 года выехали 4 миллиона человек, – Дубилет. ИНФОГРАФИКА

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал данные, согласно которым с 2010 года из Украины выехали и остались жить за рубежом почти 4 миллиона украинцев.

дмитрий,дубилет

Об этом Дубилет написал в телеграмм-канале, передает БизнесЦензор.

"Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх. Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - сообщает Дубилет.

По его данным, безвизовый режим существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. "Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - считает Дубилет.

Из Украины с 2010 года выехали 4 миллиона человек, – Дубилет 01

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