Evraz Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Компания обратилась к заместителю гендиректора РЖД Алексею Шило с жалобой, что ей не согласовывают заявки о перевозке угля на станцию Ужгород и далее в Словакию и Венгрию в декабре 2019 года.

У РБК есть копия письма за подписью директора по логистике Evraz Кирилла Пикалова от 13 декабря. Его подлинность подтвердил знакомый с содержанием документа источник, близкий к одной из российских металлургических компаний, поставляющих уголь в Европу.

Топ-менеджер Evraz попросил разъяснить причины отказа в согласовании заявок на поставки в Европу. "Evraz срывает контракты на поставку угольной продукции предприятиям, находящимся в странах Европы, с риском получения (металлургической компанией) финансовой ответственности", — говорится в жалобе Пикалова.

Согласно письму Evraz, РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка. И Evraz при подаче заявки указал экспедиторов из этого списка, утверждает Пикалов.

Однако, по словам трех источников, близких к украинским экспедиторам, причина отказа в согласовании заявки Evraz заключается в том, что с 1 декабря назначен единственный экспедитор при транзите угля через территорию Украины. Им стала компания "Белказтранс Украина", связанная с белорусским олигархом Николаем Воробьем, и у нее пока нет договора с АО "Укрзализныця".

Эту информацию подтвердил и гендиректор Ассоциации международных экспедиторов Украины (объединяет более 150 транспортно-экспедиторских организаций республики, на которых приходится 50% украинского импорта и экспорта и более 70% транзита) Виктор Берестенко.

"РЖД в декабре отклоняет заявки компаний, ранее работавших по сопровождению грузов через Украину. Дело в том, что правительство России назначило единственным экспедитором компанию Воробья "Белказтранс Украина", у которой пока нет договора с "Украинской железной дорогой", в этом и причина приостановки транзита", — отметил Берестенко.

Из письма топ-менеджера Evraz неясно, предлагала ли компания поставлять свой уголь через этого посредника.

По оценке Берестенко, транзит российского угля по территории Украины достигает 7–9,5 млн т в год (600–800 тыс. т в месяц).

Компания Воробья, NT Marine, 1 декабря стала поставщиком российского угля на Украину. NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России в Украину, или чуть меньше 50% всех поставок в декабре 2019 года. На этом она планирует зарабатывать по $10 с каждой тонны угля.

Однако пока украинские предприятия не покупали у нее сырье. По информации угольного трейдера, специализирующегося на странах СНГ, украинские заводы ждут результатов первых очных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые состоялись в Париже 9 декабря на саммите "нормандской четверки". Они надеются на нормализацию двусторонних отношений, что позволит закупать российский уголь без посредников.